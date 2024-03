Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 179,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 179,80 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 178,02 EUR. Bei 179,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 505.765 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (119,48 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 50,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 190,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 08.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.412,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18.070,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.05.2024 terminiert. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,68 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

