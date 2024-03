Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 179,14 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 179,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 178,02 EUR. Bei 179,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85.645 Siemens-Aktien.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 3,08 Prozent niedriger. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,30 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 190,73 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

