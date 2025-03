Siemens Aktie News: Siemens springt am Nachmittag an

Kurs der Siemens

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,9 Prozent auf 230,05 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,9 Prozent auf 230,05 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 231,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.583.572 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,35 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,50 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 228,44 EUR an.

Am 13.02.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Siemens die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus

STOXX-Handel STOXX 50 schließt in der Verlustzone

So schätzen die Analysten die Siemens-Aktie im Februar 2025 ein