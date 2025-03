Siemens Aktie News: Siemens schießt am Vormittag hoch

Siemens im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 224,20 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 224,20 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 230,00 EUR zu. Bei 230,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 370.345 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 230,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 32,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,37 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 228,44 EUR.

Siemens gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 18,35 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 15.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,67 EUR fest.

