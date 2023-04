Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Siemens 143,38 EUR

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 143,80 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 143,56 EUR. Bei 148,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 825.706 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,20 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 5,52 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,67 EUR am 06.07.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 53,52 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 170,00 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 18.070,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 16.497,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 8,89 EUR je Aktie aus.

