Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 172,88 EUR.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 172,88 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 170,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 916.805 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 186,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,16 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 30,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 194,36 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,57 EUR im Jahr 2024 aus.

