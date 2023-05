Siemens Aktie News: Siemens am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Siemens 149,56 EUR

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 149,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 149,60 EUR. Bei 148,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 176.978 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 152,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 170,00 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 09.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.070,00 EUR – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 16.497,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,14 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

