Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag auf rotes Terrain

Siemens im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 146,48 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 146,48 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 145,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,00 EUR. Bisher wurden heute 310.646 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 56,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,20 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 17.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.416,00 EUR umgesetzt, gegenüber 17.040,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 10,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Apple, Microsoft & Co.: US-Tech-Riesen dominieren Ranking wertvollster Börsenunternehmen

Juni 2023: Analysten sehen Potenzial bei Siemens-Aktie