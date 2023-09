Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 138,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 138,00 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 136,76 EUR ab. Bei 137,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 395.731 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 21,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,07 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 45,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,27 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.889,00 EUR umgesetzt, gegenüber 17.867,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Was Analysten von Siemens erwarten

Siemens-Aktie steigt: Bernstein stockt Kursziel für Siemens auf

DAX-Wert Siemens-Aktie steigt: Siemens Mobility erhält Großauftrag von ÖBB