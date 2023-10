Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittag nach

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 132,34 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 132,34 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 131,82 EUR. Bei 132,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 262.191 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 101,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 30,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,36 EUR.

Am 10.08.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus