Siemens Aktie News: Siemens gibt am Donnerstagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 132,56 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 132,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 132,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 53.765 Stück.

Bei 167,00 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (101,38 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 176,36 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 10.08.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR gegenüber -2,06 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,49 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

