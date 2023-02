Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagvormittag ins Minus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 144,02 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 143,78 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 51.775 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (149,26 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. 3,51 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 93,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,75 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 152,91 EUR.

Siemens ließ sich am 17.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20.573,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.444,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens am 09.02.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 8,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

