Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

06.02.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 207,20 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 207,20 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 207,35 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 202,90 EUR. Bisher wurden heute 791.153 Siemens-Aktien gehandelt. Am 24.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 37,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 209,57 EUR aus. Siemens gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 EUR, nach 2,17 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent verringert. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.05.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag im Plus

