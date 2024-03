Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Mittwochmittag Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Siemens-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 178,64 EUR.

Mit einem Wert von 178,64 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 179,62 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 178,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 178,78 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 175.182 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 184,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,47 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 194,36 EUR.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18.412,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.070,00 EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,68 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus