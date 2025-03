Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 239,85 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 239,85 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 244,85 EUR. Bei 233,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 1.513.432 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,18 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,37 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 228,44 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 13.02.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 3,03 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 18,35 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2026.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,67 EUR je Aktie.

