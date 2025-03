Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 233,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 233,70 EUR zu. Bei 234,30 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 233,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 140.199 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 234,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 0,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 35,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 228,44 EUR an.

Siemens gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,35 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,41 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

