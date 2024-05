Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 178,34 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 178,34 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 178,94 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 161.774 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,98 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 33,00 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.02.2024. Das EPS wurde auf 3,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,87 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,41 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,07 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 16.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

