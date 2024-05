Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Montagnachmittag zu

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 178,86 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 179,84 EUR. Bei 177,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 400.707 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,98 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,54 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 49,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,44 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

