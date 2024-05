Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 177,86 EUR nach oben.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 177,86 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 178,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 34.600 Stück.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 5,13 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,44 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,41 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 18,07 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 16.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,56 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

