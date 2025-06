Siemens Aktie News: Siemens am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 218,40 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 218,40 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 217,65 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 111.116 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gewinne von 12,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 225,33 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 19,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

