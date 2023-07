Siemens Aktie News: Siemens gibt am Donnerstagvormittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 144,50 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 144,50 EUR ab. Bei 144,24 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.133 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 13,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 94,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 34,69 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,20 EUR.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,94 Prozent auf 19.416,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.040,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 12,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

