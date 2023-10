Siemens Aktie News: Siemens steigt am Freitagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 133,68 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 133,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 182.801 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 24,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,16 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 176,36 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von -2,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.889,00 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.867,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

