Siemens im Blick

Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Freitagnachmittag positiv

06.10.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 132,98 EUR.

Werbung

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 132,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 134,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 132,50 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 568.966 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 23,76 Prozent wieder erreichen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 176,36 EUR. Am 10.08.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.889,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Siemens-Bilanz für Q4 2023 wird am 16.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024. Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,63 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com