Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 133,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 133,08 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 133,12 EUR zu. Mit einem Wert von 132,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.518 Siemens-Aktien.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 20,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 101,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,36 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 10.08.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von -2,06 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 18.889,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.867,00 EUR umgesetzt.

Am 16.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,63 EUR je Aktie aus.

