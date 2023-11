Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 129,10 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 129,10 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,96 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 213.315 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 29,36 Prozent zulegen. Bei 108,86 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,09 EUR aus.

Am 10.08.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.889,00 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.867,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 9,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

