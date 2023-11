Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Montagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 129,40 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 129,40 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 129,64 EUR zu. Bei 128,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 54.003 Stück.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 29,06 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 18,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 176,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 10.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,06 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.889,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.867,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,69 EUR im Jahr 2023 aus.

