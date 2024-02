Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 168,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 168,40 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 169,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 693.726 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,06 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,18 EUR.

Siemens veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,49 EUR je Aktie belaufen.

