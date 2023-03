Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag fester

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 148,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 148,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 268.466 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,35 Prozent. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 58,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,91 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 09.02.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.497,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.070,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 vorlegen. Am 08.05.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 8,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

