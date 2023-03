Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 148,46 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 148,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 447.151 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 58,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 166,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 09.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,04 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.070,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.497,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 präsentieren. Am 08.05.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 8,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens emittiert erstmals digitale Blockchain-Anleihe

Allianz-Aufsichtsratschef wohl Top-Verdiener unter DAX-Aufsehern

Siemens-Aktie legt zu: Siemens will Motorengeschäfte im eigenständigen Unternehmen Innomotics zusammenführen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com