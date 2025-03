Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Freitagmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 235,75 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 235,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 235,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 238,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 610.989 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,86 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 36,08 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 228,44 EUR.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,67 EUR fest.

