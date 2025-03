Siemens Aktie News: Siemens fällt am Nachmittag

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 234,80 EUR ab.

Die Siemens-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 234,80 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 232,55 EUR. Bei 238,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.164.001 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,28 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,83 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,37 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 228,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 13.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,67 EUR im Jahr 2025 aus.

