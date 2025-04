Siemens Aktie News: Siemens verliert am Vormittag kräftig

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 10,8 Prozent auf 165,52 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 10,8 Prozent im Minus bei 165,52 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 162,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 357.686 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 8,97 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,37 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 221,43 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 18,35 Mrd. EUR, gegenüber 18,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,32 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,76 EUR je Siemens-Aktie.

