Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 179,66 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:49 Uhr 0,2 Prozent. Bei 180,14 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 253.762 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR. Gewinne von 4,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 194,44 EUR.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,03 EUR, nach 1,87 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,41 Mrd. EUR – ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Siemens dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

