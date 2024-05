Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 176,80 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 176,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 173,52 EUR. Bei 179,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.169.415 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 5,44 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 47,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,07 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,41 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen