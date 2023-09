Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 137,06 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 137,06 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 136,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.514 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,07 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 44,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 180,27 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.889,00 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.867,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 07.11.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Siemens abgeworfen

Siemens-Aktie: Was Analysten von Siemens erwarten

Siemens-Aktie steigt: Bernstein stockt Kursziel für Siemens auf