Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 161,42 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 161,42 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 161,94 EUR zu. Bei 160,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 521.711 Siemens-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR. 3,46 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,98 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,36 EUR an.

Am 16.11.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.393,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.573,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 06.02.2025.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: DAX legt am Mittwochmittag zu