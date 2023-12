Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Siemens

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 160,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 160,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 161,00 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 160,38 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.222 Siemens-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 167,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 3,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 25,70 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,18 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 16.11.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.393,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: DAX legt am Mittwochmittag zu