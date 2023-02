Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Mit einem Wert von 140,92 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 04:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,36 EUR an. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 140,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 523.935 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 149,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,59 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 50,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 152,91 EUR.

Siemens gewährte am 17.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.573,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.444,00 EUR in den Büchern standen.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 8,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie schwächer: Siemens weist Bericht über Israel-Boykott-Klausel in Vertrag mit türkischer Staatsbahn zurück

Siemens Healthineers-Aktie steigt: Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal mit Gewinnrückgang - Jahresprognose bestätigt

Siemens-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com