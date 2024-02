Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Donnerstagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 169,22 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 169,22 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,92 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 164,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 703.998 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 171,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,09 Prozent. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Abschläge von 29,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 186,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schwacher Handel: DAX letztendlich im Minus

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus