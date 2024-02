Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 165,30 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 165,30 EUR abwärts. Bei 163,90 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 137.656 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 171,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 3,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 27,72 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,18 EUR an.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent auf 21.393,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schwacher Handel: DAX letztendlich im Minus

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus