Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag nordwärts

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 149,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 149,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 338.124 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 59,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 166,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 09.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 18.070,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 17.05.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,77 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens emittiert erstmals digitale Blockchain-Anleihe

Allianz-Aufsichtsratschef wohl Top-Verdiener unter DAX-Aufsehern

Siemens-Aktie legt zu: Siemens will Motorengeschäfte im eigenständigen Unternehmen Innomotics zusammenführen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com