Siemens Aktie News: Siemens macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Um 15:52 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 149,62 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 149,96 EUR. Bei 147,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 633.171 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,70 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,73 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 166,18 EUR.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 2,04 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.070,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 16.497,00 EUR eingefahren.

Am 17.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

