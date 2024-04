Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Mit einem Wert von 172,48 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 172,48 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 173,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 172,14 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 179.951 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 186,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Abschläge von 30,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,36 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 sackt ab

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Abgaben