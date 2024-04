Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 173,84 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 173,84 EUR. Bei 174,14 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 172,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 398.362 Siemens-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 186,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 31,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,36 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.02.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.412,00 EUR – ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18.070,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 sackt ab

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Abgaben

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächer