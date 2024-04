Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 173,16 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 173,16 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 173,18 EUR. Bei 172,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.691 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 186,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Gewinne von 7,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 194,36 EUR.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,89 Prozent auf 18.412,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

