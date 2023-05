Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Siemens 151,06 EUR

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 150,76 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 150,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 150,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 125.067 Stück.

Bei 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 0,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,67 EUR am 06.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 60,95 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 170,00 EUR.

Am 09.02.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.070,00 EUR – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 16.497,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 17.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,14 EUR im Jahr 2023 aus.

