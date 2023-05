Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Siemens 149,84 EUR

-0,11% Charts

News

Analysen

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 150,02 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,84 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,70 EUR. Zuletzt wechselten 286.994 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 152,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 1,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 60,16 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 170,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 09.02.2023. Das EPS belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 18.070,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 17.05.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,14 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Wie Experten die Siemens-Aktie im April einstuften

Schneider Electric-Aktie freundlich: Schneider Electric hebt Ausblick wegen hohe Nachfrage an

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com