Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 145,70 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 145,70 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 145,26 EUR ab. Bei 147,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 585.209 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 12,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (95,07 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 34,75 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 183,20 EUR.

Am 17.05.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,35 EUR, nach 1,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.416,00 EUR – ein Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.040,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,97 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

