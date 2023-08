Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 147,08 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 147,08 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,80 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.740 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,07 EUR am 29.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 35,36 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 183,20 EUR.

Am 17.05.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.416,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Prognose nach operativem Gewinnrückgang bestätigt

Siemens-Aktie gibt dennoch nach: Siemens Mobility liefert S-Bahnen an München

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens eingefahren