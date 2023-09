Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 136,44 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 136,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 137,56 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,34 EUR nach. Bei 137,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 752.787 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 167,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 18,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 95,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,27 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,06 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,80 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

